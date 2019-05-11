Вторая лига Минай минимально одолел Верес, Полесье победило Подолье

Состоялись поединки 25 тура в группе А и группе Б Второй лиги чемпионата Украины.
Вторая лига, группа А, 25 тур
Подолье – Полесье – 0:1
Гол: Захаревич, 67 (пен)
Нива Т – Чайка – 2:1
Голы: Галата, 11 Бедный, 56 – Ефремов, 68
Черкащина-Академия – Буковина – 2:0
Голы: Медведь, 34, Бойко, 52
Верес – Минай – 1:2
Голы: Рафальский, 9 – Гегедош, 40, 47
Первая лига: Прикарпатье неожиданно разбило СК Днепр-1, Металлист 1925 не смог победить Горняк-Спорт
Вторая лига, группа Б, 25 тур
Энергия – Реал-Фарма – 2:2
Голы: Махниев, 48, Доля, 83 – Евстратенко, 71, 89
Мир – Горняк – 0:1
Гол: Заименко, 18
МФК Металлург – Никополь – 6:0
Голы: Дяченко, 10 (пен), Воронченко, 26, Сачко, 59, Матвеев, 70, Корохов, 89, Подлепенец, 90+1
В 25 туре Второй лиги Полесье, Нива Т, Черкащина-Академия, Минай, Горняк, Металлург одержали победы над Подольем, Чайкой, Буковиной, Вересом, Миром и Никополем. Энергия и Реал-Фарма сыграли вничью.
Турнирные таблицы Второй лиги выглядят так: