Вторая лига: МФК Металлург в меньшинстве обыграл Кристалл, Полесье переиграло Ниву Т

Кристалл в меньшинстве уступил МФК Металлург, Кремень минимально обыграл Мир в рамках 18-го тура Второй лиги.

Украина. Вторая лига, 18-й тур

Буковина – Минай – 0:0

Горняк – Никополь – 2:0

Голы: Кателин, 4, Яровой, 51

Нива В – Чайка – 1:0

Гол: Малей, 90

Энергия – Николаев-2 – 2:0

Голы: Росляков, 49, Бочак, 62

Удаление: Порох, 66

Верес – Черкащина-Академия – 0:1

Гол: Медведь, 65

МФК Металург – Кристал – 2:0

Голы: Яровенко, 22, 39

Удаление: Сачко, 75

Подолье – Калуш – 2:1

Голы: Музичук, 44, 69 – Кисленко, 3

Полесье – Нива Т – 2:0

Голы: Захаревич, 6, Шаврин, 71

Мир – Кремень – 0:1

Гол: Черний, 14

Завершились матчи 18-го тура Второй лиги Украины. Лидер группы А Минай не смог обыграть аутсайдера Буковину, так и не сумев отличиться голами. Горняк уверенно обыграл Никополь, который продолжил свою серию из поражений. Кремень воспользовался осечкой Кристалла и увеличил отрыв благодаря победе над Миром, а Полесье возглавило группу А благодаря победе над Нивой Т.