Вторая лига: МФК Металлург в меньшинстве обыграл Кристалл, Полесье переиграло Ниву Т

Кристалл в меньшинстве уступил МФК Металлург, Кремень минимально обыграл Мир в рамках 18-го тура Второй лиги.
Украина. Вторая лига, 18-й тур
Буковина – Минай – 0:0
Горняк – Никополь – 2:0
Голы: Кателин, 4, Яровой, 51
Нива В – Чайка – 1:0
Гол: Малей, 90
Энергия – Николаев-2 – 2:0
Голы: Росляков, 49, Бочак, 62
Удаление: Порох, 66
Верес – Черкащина-Академия – 0:1
Гол: Медведь, 65
МФК Металург – Кристал – 2:0
Голы: Яровенко, 22, 39
Удаление: Сачко, 75
Подолье – Калуш – 2:1
Голы: Музичук, 44, 69 – Кисленко, 3
Полесье – Нива Т – 2:0
Голы: Захаревич, 6, Шаврин, 71
Мир – Кремень – 0:1
Гол: Черний, 14
Завершились матчи 18-го тура Второй лиги Украины. Лидер группы А Минай не смог обыграть аутсайдера Буковину, так и не сумев отличиться голами. Горняк уверенно обыграл Никополь, который продолжил свою серию из поражений. Кремень воспользовался осечкой Кристалла и увеличил отрыв благодаря победе над Миром, а Полесье возглавило группу А благодаря победе над Нивой Т.