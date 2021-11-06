Завершились субботние поединки в рамках 17 тура Второй лиги. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.

Вторая лига 2021/22, 17-й тур

Днепр Черкассы – Диназ – 1:2

Голы: Банасевич, 58, (аг) – Волошин, 5, Чепурненко, 64

Балканы – Скорук – 0:0

Энергия – Таврия-Симферополь – 0:2

Голы: Барладим, 9, Бойко, 65

Любомир – Нива В – 1:2

Голы: Надирадзе, 10 – Сербул, 33, Загорулько, 73, (пен.)

Удаление: Надирадзе, 64 (Любомир)

Николаев – Реал Фарма – 1:1

Голы: Голубка, 90+5, (пен.) – Абузраа, 65, (пен.)

Никополь – МФК Металлург – 0:6

Голы: Крапивный, 25, Могильный, 32, Басов, 33, Сидоров, 57, Коваленко, 70, Шалфеев, 88

Яруд – Сумы – 3:2

Голы: Литюк, 26, (пен.), 38, 47 – Пилипенко, 11, 90+2

Диназ сумел переиграть черкасский Днепр. Волошин еще на 5 минуте вывел гостей вперед, однако Банасевич после перерыва срезал мяч в свои ворота. Чепурненко довольно быстро снова вывел Диназ вперед, и, как оказалось, забил победный гол.

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Любомир никак не может одержать победу в сезоне – винницкая Нива смогла одержать победный результат. Команды обменялись голами Надирадзе и Сербула в первом тайме, а после перерыва Любомир остался в меньшинстве из-за удаления Надирадзе. Через 9 минут Нива вырвала победу – Загорулько реализовал пенальти.

МФК Металлург не оставил камня на камне от Никополя, который второй раз разгромно проиграл. На этот раз команда пропустила 6 мячей: Крапивный, Могильный и Басов еще до перерыва оформили комфортное преимущество, а Сидоров, Коваленко и Шалфеев добили соперника.

Яруд в результативном поединке перестрелял Сумы. Главными действующими лицами стали Литюк и Пилипенко. Первый оформил хет-трик, а второй ответил дублем, поэтому именно Яруд стал победителем во встрече.

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