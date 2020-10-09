Вторая лига, 6 тур

Карпаты Галич – Оболонь-2 – 1:0

Гол: Мердеев, 45

Металл – Таврия – 2:1

Голы: Танчик, 58, Федорив, 73 – Фаюк, 65

Нереализованный пенальти: Фомин, 15 (м)

Удаление: Масалов, 84 (Т)

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Карпаты из Галича не упустили шанс выйти не второе место в турнирной таблице Группы А. Победу над Оболонью-2 своей команде принес Мердеев.

Металл с огромными проблемами продолжил свою победную серию. Руслан Фомин на 15-й минуту не реализовал пенальти, попав в штангу. В первом тайме команды так и не забили. Уже ближе к середине второй половины Танчик убежал на свидание с голкипером и переиграл его, но спустя 7 минут Таврия сравняла, воспользовавшись ошибкой защиты Металла после подачи со штрафного. Гол забил Фаюк. На 73-й центральный защитник харьковчан Виталий Федорив создал шедевр – после подачи с углового он точно пробил в падении через себя. Еще через 10 минут гости остались в меньшинстве – Масалов получил второе предупреждение.

Таким образом Металл продолжает идти без потерь, после 6 туров имея максимум очков и возглавляя Группу Б. Таврия занимает второе место, отставая на 8 пунктов при игре в запасе.