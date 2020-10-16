Вторая, 7 тур

Яруд – Металл – 0:3

Голы: Нехтий, 24, Демченко, 43, 54

Таврия – Черкащина – 2:1

Голы: Соколан, 5, Гриппа, 90+6 (п) – Пичугин, 70

Металл продолжает свое победное шествие. Команда Александра Кучера выиграла все свои матчи и уверенно возглавляет таблицу Группы Б. Сегодня под натиском харьковчан не устоял Яруд. Интересно, что Металл продемонстрировал просто убийственную реализацию при стандартах. Все три гола были забиты после подач от углового флажка.

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Таврия и Черкащина были близки к тому, что расписать мировую. Однако уже в компенсированное время хозяева получили право на пенальти. Ответственность на себя взял Вадим Гриппа и был точным. Благодаря этой победе Таврия набрала 13 пунктов, опередила Черкащину и сравнялась по очкам с Металлургом, который идет вторым.