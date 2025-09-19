Состоялись два матча в рамках девятого тура Второй лиги Украины. Отчет о встречах и результат игр – в этой новости на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 9-й тур

Группа A

Нива Винница – Лесное – 1:0

Гол: Петленко, 90+5

Группа B

Локомотив – Черноморец-2 – 2:0

Голы: Савчук, 50, Мельниченко, 90

Вторая лига: Диназ под руководством Головко проиграл шестой матч подряд

В группе A Нива Винница сенсационно одолела Лесное со счетом 1:0. Подопечные Александра Рябоконя, несмотря на звездный состав, не смогли забить хозяевам встречи и потерпели первое поражение в сезоне. Денис Гармаш имел несколько возможностей в конце встречи, а Сергею Рыбалке не хватило точности при исполнении стандарта. Уже когда казалось, что игра завершится нулевой ничьей, Нива выбежала в контратаку, и Артур Петленко забил победный мяч на 90+5 минуте.

Таким образом Лесное осталось на втором месте в группе A. Винницкая Нива зато заняла седьмое место.

А вот киевский Локомотив, который стал сенсацией Кубка Украины, выбив Колос, продолжает свои успешные выступления во Второй лиге. "Железнодорожники" победили Черноморец-2 со счетом 2:0 и догнали лидеров группы B. Голами отметились герой кубкового матча Александр Савчук и Иван Мельниченко.

У Тростянца и Колоса-2 также по 16 очков, но есть игра в запасе. Дубль Черноморца с шестью очками оказался на восьмом месте в группе после этого поражения.

Самбор-Нива вышла в лидеры Второй лиги, Дожав Реал Фарму, Скала уничтожила Ниву В, Ужгород разбил Атлет