Состоялись два перенесенных поединка чемпионата Украины 2020/21 среди команд Второй лиги. Счет и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига, 13 тур

Подолье – Эпицентр – 0:0

17 тур

Николаев-2 – Кривбасс – 0:4

Голы: Горват, 35, Черний, 74 (пен), 83, Малиновский, 79

Удаление: Любарский, 72 (Николаев-2)

В перенесенном поединке 13-го тура сыграли дерби Хмельницкой области – представитель областного центра Подолье принимал Эпицентр из Дунаевцев. На момент начала игры Подолье занимало второе место Группы А, а Эпицентр, сыграв на матч меньше, шел четвертым. Соответственно, обе команды претендуют на повышение в классе.

Карпаты забили шедевральный гол и упустили победу в параде курьезов, Энергия прервала безвыигрышную серию

К сожалению, голов в поединке так и не было. 0:0 – ничья, которая больше устроила Подолье, ведь хмельницкая команда так и осталась второй (45 очков). Эпицентр, который отстает на 4 очка, идет четвертым.

*****

В матче 17-го тура встречались Николаев-2 и Кривбасс. Если команда из Кривого Рога шла второй и серьезно нацелилась на выход в Первую лигу, то коллектив с юга Украины замыкал турнирную таблицу Группы Б.

Кривбасс подтвердил статус фаворита, открыв счет на 35-й минуте. Александр Горват подстерег ошибку защитника и переиграл голкипера из пределов штрафной, направив мяч в сетку. Минимальное преимущество гостей держалось до 74-й минуты, на которой Черний реализовал 11-метровый. Буквально перед этим Николаев-2 остался в меньшинстве, а Кривбасс очень быстро реализовал численное преимущество. Назар Малиновский довел счет до разгромного, попав между ног киперу ударом с острого угла. Точку в матче после ужасной ошибки вратаря Николаева поставил Черний.

Кривбасс набрал 47 очков и сохраняет 2 место турнирной таблицы Группы Б. Для выхода в Первую лигу криворожанам необходимо добыть одну победу в двух оставшихся матчах. Николаев-2 остался на самом дне – 8 пунктов.

"У Єгипті вдарився об штангу, зламав ключицю – були чутки, що його везуть у труні": голкіпера Динамо двічі ховали живцем