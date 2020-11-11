Вторая лига, 6-й тур

Кривбасс – Яруд – 5:1

Голы: Мишуренко, 29, 66, Черний, 38 (пен), Дедяев, 45, Берко, 75 – Литовченко, 22

Чернигов – Диназ – 1:2

Голы: Борщ, 12 (пен) – Апанчук, 10, Кириенко, 62

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Кривбасс на своем поле не оставил и следа от Яруда, хотя начиналось все положительно для гостей. Литовченко выбежал в контратаку, самостоятельно прошел нескольких защитников и пробил в дальний угол почти без шансов для голкипера. Этот гол очень разозлил хозяев и они помчались отыгрываться. Активный прессинг и хорошая реализация помогли трем забитым мячам в первом тайме. Вторая 45-минутка была за Кривбассом. Еще два гола принесли криворожанам уверенную победу со счетом 5:1 – клуб расположился на второй строчке группы Б, Яруд продолжает находиться над зоной вылета.

Чернигов минимально уступил Диназу – этот поединок был менее феерическим. Гости уверенно начали, забив уже на 10 минуте, но Чернигов ответил голом с пенальти. Борщ взялся пробивать 11-метровый – голкипер парировал, но пропустил после добивания. Интрига в матче снова ожила, а решающий мяч забил Кириенко на 62 минуте, принеся для Диназа важную победу. Команда из Вышгорода вплотную приблизилась к топ-2 группы А, Чернигов идет девятым.

Турнирная таблица Второй лиги