Состоялись субботние матчи 9-го тура Второй лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Вторая лига 2020/21, 9-й тур

Диназ – Эпіицентр – 1:2

Голы: Бовтрук, 25 – Барбоса, 21, Ничипоренко, 56

Энергия – Черкащина – 2:2

Голы: Доля, 28, 65 – Пичугин, 12, Олийнык, 18

МФК Металлург – Кривбасс – 2:2

Голы: Белоусов, 26, Сидоров, 89 – Хорват, 32, 43

Нива В – Чернигов – 2:0

Голы: Гемега, 38, Брижчук, 84

Яруд – Днепр Черкассы – 2:2

Голы: Янаков, 83, Сандрак-Винницкий, 90+1 – Аверьянов, 48, Фхакадзе, 55

Эпицентр открыл игровой день матчем с Диназом. Барбоса вывел клуб из Дунаевцев вперед в счете, однако Бовтрук через 4 минуты выровнял положение. Победу Эпицентру принес Ничипоренко в начале второй половины.

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Сразу три поединка Второй лиги завершились с результативной ничьей 2:2. Доля спас Энергию голами во второй половине от поражения, Яруд на последних минутах вырвал ничью с черкасским Днепром, а Кривбасс упустил победу над Металлургом перед финальным свистком.

Винницкая Нива одержала убедительную победу над Черниговом. В первой половине Гемега вывел винничан вперед в счете, а Брижчук поставил точку в матче, принеся первые очки Ниве в этом сезоне.

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