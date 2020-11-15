Вторая лига, 11-й тур

Диназ – Волынь-2 – 3:0

Голы: Брижчук, 5, 56, Чепурненко, 90

Подолье – Карпаты Галич – 2:0

Голы: Каверин, 24, Костенко, 63

Удаление: Сыч, 17 (Карпаты Галич)

Кривбасс – Металл – 0:0

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Диназ разгромил Волынь-2 в домашних стенах со счетом 3:0. Первый гол был забит сразу в дебюте встречи, а еще два – после перерыва. Диназ возглавил турнирную таблицу группы А с 22 очками, Волынь-2 идет одиннадцатой.

Подолье на родном стадионе одолело принципиального оппонента – Карпат из Галича. Именно для гостей матч начался неудачно, ведь Сыч получил вторую желтую уже на 17 минуте и покинул поле. Еще до перерыва Подолье конвертировало численное превосходство в забитый мяч, а во второй 45-минутке отметилось снова. Подолье выходит на второе место группы А с 22 очками, уступая вышеупомянутому Диназу из-за худшей разницы забитых и пропущенных. Галицкие Карпаты идут четвертыми.

Центральным противостоянием воскресного игрового дня был матч между Металлом и обновленным Кривбассом. Первый тайм прошел в борьбе, а после перерыва команды активизировались и пытались зацепиться за 3 очка, поочередно обмениваясь острыми моментами. Но финальный свисток зафиксировал сухую ничью. Металл продолжает возглавлять группу Б с 29 очками, Кривбасс идет вторым, отставая на 11 пунктов.

Турнирная таблица Второй лиги