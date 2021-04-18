Вторая лига, 18-й тур

Балканы – Энергия Новая Каховка – 1:0

Гол: Приблуда, 42

Кривбасс – Таврия-Симферополь – 5:0

Голы: Фатеев, 1, 58, Пятов, 27, Рябов, 45+1, Черний, 48

Удаление: Попчук, 85 (Кривбасс)

Чернигов – Оболонь-2 – начало в 16:30

Энергия приехала в гости к Балканам. Команды демонстрировали открытый футбол, но острых моментов было мало. Единственный гол в первом тайме и, как потом оказалось, во встрече забили Балканы усилиями Приблуды. Богдан заработал опасный штрафной вблизи штрафной и сам взялся его реализовывать. Красивый, но не слишком мощный удар не сумел парировать голкипер. Победа подняла команду из Одесской области на 6 место (16 зачетных баллов) и теперь она дышит в спину Энергии, у которой 17 очков и 5 место.

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Кривбасс устроил издевательство над Таврией-Симферополь. Уже на первой минуте "красно-белые" забили усилиями Фатеева. После Пятов получил пас из глубины, очень легко убрал защитника и вышел на свидание с голкипером, разведя его и мяч по разным углам. А поставил эффектную точку в первой 45-минутке Рябов ударом с лету.

После перерыва ситуация не изменилась. Черний чуть ли не в первой атаке забил после суеты в штрафной соперника, а Фатеев оформил дубль. Ложкой дегтя для Кривбасса в этом матче стал второй "горчичник" Попчука за грубый подкат на последних минутах. Победа вывела криворожан на второе место группы Б с 34 очками, херсонцы остались четвертыми, имея в своем активе 28 зачетных баллов.

Турнирная таблица Второй лиги