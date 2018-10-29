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Вторая лига: Кристалл уверенно победил Горняк, Мир на выезде одолел Энергию

27 октября 19:19 86 Читати українською
Вторая лига: Кристалл уверенно победил Горняк, Мир на выезде одолел Энергию
Вторая лига: Кристалл уверенно победил Горняк, Мир на выезде одолел Энергию

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги.

Херсонский Кристалл в родных стенах победил Горняк со счетом 2:0. Хозяева открыли счет под занавес первого тайма усилиями Бражчука. Во второй половине встречи хозяева поля удвоили свое преимущество на 86 минуте. Отличился Игнатьев.

Николаев-2 оказался сильнее Реал-Фармы. Дубль в ворота Реала-Фармы оформил Бардадым, отметившись на 47-й и 75-й минутах. В итоге уверенная победа Николаева со счетом 2:0.

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Мир Горностаевка на выезде минимально победил Энергию из Новой Каховки. Единственный мяч в поединке забил Цыбульский на 36-й минуте. В еще одном матче игрового дня встречались Кремень и симферопольская Таврия. Команды не смогли выявить сильнейшего и расписали сухую ничью 0:0.

Чайка дома победила Черкащину-Академию. Хозяева забили единственный гол в матче в компенсированное время к первому тайму. Пономаренко нанес результативный удар, реализовав пенальти.

Вторая лига, группа А

Чайка – Черкащина-Академия – 1:0

Гол: Пономаренко 45+2 (пен.)

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Вторая лига, группа Б

Кристалл – Горняк – 2:0

Голы: Брижчук, 38, Игнатьев, 86

Николаев-2 – Реал-Фарма – 2:0

Голы: Бардадым, 47, 75

Энергия – Мир – 0:1

Гол: Цыбульский, 36

Кремень – Таврия Симферополь – 0:0

Вторая лига15 турКозак-Арена (Петропавловская Борщаговка)

Чайка - Черкащина-Академия: Суббота 27 октября 2018

Чайка
Матч окончен
1 : 0
Черкащина-Академия
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