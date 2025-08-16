Вторая лига, четвертый тур

Группа A

Буковина-2 – Лесное – 0:2

Голы: Волошин, 12 (пенальти), Доброхотов, 89

Реал Фарма – Скала 1911 – 0:6

Голы: Ралюченко, 20, Гудзинский, 38, Кравченко, 39, 46, Лисовик, 42, Жумига, 80

Полесье-2 – Нива Винница – 2:1

Голы: Грищенко, 37, Йока, 63 – Погорелый, 89

Группа B

Тростянец – Локомотив Киев – 3:0

Голы: Замуренко, 12, Хуссин, 52, Деревинский, 62

Горняк-Спорт – Пенуэл – 3:2

Голы: Андрийович, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедев, 78, Бокулев, 90+2

Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3

Голы: Бобита, 54 (пенальти) – Любко, 17, 20, Харжевский, 39

В группе A Второй лиги Украины Лесное возглавило турнирную таблицу. Команда экс-тренера Десны Александра Рябоконя, за которую выступают Сергей Рыбалка и Денис Гармаш, победила Буковину-2 со счетом 2:0. Скала 1911 забила шесть мячей Реал-Фарми, а "Полесье-2 решило не отставать от Лесного и одолело Ниву Винница – 2:1.

В группе B Тростянец и Колос-2 вырвались в лидеры благодаря победам над киевским Локомотивом и "Диназом соответственно. А Горняк-Спорт не дал набрать первые зачетные очки "Пенуэллу, перестреляв криворожан со счетом 3:2.

