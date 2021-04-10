Вторая лига 2020/21, 16-й тур

Кривбасс – Перемога – 1:0

Гол: Черний, 23 (пен)

Нереализованный пенальти: Ременюк, 16 (Кривбасс)

Чернигов – Карпаты – 0:1

Гол: Мудрик, 69

Нереализованный пенальти: Береза, 90+2 (Карпаы)

Кривбасс продолжает преследовать лидеров Группы Б – Металл и Металлург. Криворожане минимально обыграли Перемогу благодаря голу Черния с пенальти в середине первого тайма. Кривбасс мог забивать еще раньше, но Ременюк свой 11-метровый не использовал, проиграв дуэль киперу. В конце концов, хозяева набрали 31 очко и находятся на третьем месте.

Гол с центра поля – экс-хавбек Мариуполя феерит во Второй лиге

Карпаты и Чернигов встречались в поединке аутсайдеров Группы А. Гол Владислава Мудрика подарил львовянам вторую победу в сезоне. Капитан "львов" удачно сыграл на добивании, поразив пустые ворота. Уже в компенсированное время Карпаты получили право на пенальти, который не реализовал Береза. В конце концов, 0:1 – команда Любомира Вовчука все еще последняя, ​​но приблизилась к Чернигову на расстояние в 2 очка.

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