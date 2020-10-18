Вторая лига, 7-й тур

Карпаты – Чайка – 1:1

Голы: Панчишин, 36 (п.) – Тыменко, 82 (п.)

Удаление: Мудрик, 68 (Карпаты, вторая желтая карточка)

Балканы – МФК Металург – 0:1 (после 1 тайма)

Перемога – Реал Фарма – 0:0 (после 1 тайма)

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Карпаты на своем поле принимали Чайку. Команда из Киевской области на неделе потеряла главного тренера – Тарас Ильницкий, который работал с командой в течение двух лет, подал в отставку. Поэтому у подопечных Любомира Вовчука появился шанс воспользоваться разбалансированностью соперника.

Обе команды создали достаточно полумоментов, которые однако не перерастали в нечто большее. Лишь под конец первого тайма хозяевам удалось выйти вперед. На 36-й минуте, после ошибки защитников в центре поля, львовяне перехватили мяч и помчались на ворота соперника. Роман Лесовик, получив сферу на правом фланге, казалось бы, немного затормозил атаку, однако, впоследствии ускорился, ворвался в штрафную соперника и выкатил в район одинадцяметровой отметки под удар Пидгурскому. Денис попытался пробить сзлета и попал в руку защитнику Чайки. Арбитр без колебаний назначил пенальти, который мощным ударом по центру реализовал Орест Панчишин.

После перерыва хозяева остались в меньшинстве: Владислав Мудрык за грубый и ненужный подкат в центре поля получил вторую желтую карточку. В конце концов на 83-й минуте Чайке удалось воспользоваться численным преимуществом. После одной из атак в штрафной Карпат возникла похожая ситуация: мяч попал в руку защитнику львовян и судья указал на точку. Владимир Тыменко легко восстановил статус кво. На большее команд не хватило.

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