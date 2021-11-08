Львовские Карпаты в рамках 17-го тура Второй лиги в гостях уверенно одолели киевский Рубикон. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, група А, 17-й тур

Рубикон – Карпаты – 0:5

Голы: Галенков, 51, Кожанов, 55 (пенальти), 59, Повалий, 58, Чачуа, 89

Удаление: Швец, 45 (Р)

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Первый тайм не принес забитых мячей, но под его занавес случился ключевой эпизод. Капитан хозяев Богдан Швец грубо сфолил в центре поля, получил вторую желтую карточку и ушел отдыхать досрочно. "Зелено-белым" для реализации большинства хватило пяти минут второй половины.

На 51-й Будник сбросил пяткой под удар, а Галенков легко обыграл вратаря с нескольких метров. На 55-й Кожанов уверенно реализовал одиннадцатиметровый. На 58-м навес ветерана с правого фланга на дальней стойке эффектно головой замкнул Повалий. А еще минуту спустя неутомимый Кожанов мощным ударом с линии штрафной сделал счет совершенно неприличным. Добил Рубикон перед финальным свистком Чачуа – хавбек в одно касание замкнул прострел.

Благодаря этой победе Карпаты догнали Левый берег наверху турнирной таблицы группы А. У обеих команд теперь по 39 очков, но львовяне провели на один матч меньше.

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