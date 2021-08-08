В воскресенье, 8 августа, состоялись поединки 3-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2021/22, 3-й тур

Днепр Черкассы – Карпаты Львов – 1:3

Голы: Кос, 51 – Кожанов, 18 (пен), Притиковский, 26, Повалий, 45+1

Эпицентр – ЛНЗ – 1:2

Голы: Немтинов, 13 – Бобко, 52 (пен), Замуренко, 87

Волчанск – Реал Фарма – 4:1

Голы: Демкив, 30, Дьяков, 39, Пентелейчук, 45, Коваленко, 61 (пен) – Радченко, 70 (авт)

Балканы – МФК Металлург – продолжается

Диназ – АФСК Киев – продолжается

Энергия – Виктория – продолжается

Кристалл – Сумы – продолжается

Любомир – Левый берег – продолжается

Никополь – Тростянец – продолжается

Рубикон – Чернигов – продолжается

Полтава – Скорук – продолжается

Львовские Карпаты после удачного старта во Второй лиге и выхода в следующую стадию Кубка Украины провели первый выездной матч в сезоне. Соперником подопечных Андрея Тлумака стал черкасский Днепр. Первыми забили гости – капитан "зелено-белых" Денис Кожанов реализовал пенальти на 18-й минуте и записал в свой актив дебютный гол в сезоне. Скоро оследовал и второй гол – Кожанов подал угловой, Лобай сбросил на дальнюю штангу, которую замкнул Денис Притиковский. Перед самым перерывом львовяне довели счет до разгромного. Повалий после паса Кожанова поразил ближний угол.

Второй тайм начался удачно для Днепра. Олег Кос из пределов вратарской переправил мяч в сетку. Первый пропущенный гол Карпат в сезоне. Но на большее хозяев не хватило – уверенная победа львовян, которые идут без потерь. 6 очков в 2-х матчах для "зелено-белых".

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Эпицентр из Дунаевцев принимал ЛНЗ. Хозяева быстро открыли счет – Немтинов был первым на добивании после своего же удара в штангу. До перерыва больше забитых мячей не было, а в дебюте второго тайма гости отыгрались. Опытный Иван Бобко заработал пенальти, который сам и реализовал. В конце поединка ЛНЗ вырвал победу – массированная атака гостей завершилась точным ударом Замуренко.

Волчанск без проблем разобрался с Реал Фармой. Еще в первом тайме хозяева трижды поразили ворота соперников, а после перерыва довели счет до 4:0. Одесситы ответили лишь одним мячом, да и тот в свой пассив записал игрок Волчанска Данченко. 4:1 – первая победа команды из Харьковской области в профессиональном футболе.