Вторая лига 2020/21, 26-й тур

Волынь-2 – Ужгород – 1:1

Голы: Теслюк, 81 – Чонка, 22

Эпицентр – Подолье – 0:3

Голы: Каверин, 18, Карпенко, 32, Мораренко, 75

Карпаты Галич – Чернигов – 2:1

Голы: Лебедь, 11, Вербный, 76 – Кохановский, 74

Карпати Львов – Нива Винница – 1:2

Голы: Раделицкий, 62 – Маляренко, 39, Зеленевич, 85

Никополь – Балканы – 0:1

Гол: Серденюк, 78

Реал Фарма – МФК Металлург – 2:0

Голы: Лунёв, 49, Глушач, 89

Чайка – Диназ – 0:1

Гол: Ичанский, 85

Днепр Черкассы – Кривбасс – 1:3

Голы: Сависько, 72 – Черний, 12, 86, Берко, 17

Подолье в последнем туре все же вырвалось в лидеры группы А, разгромив Эпицентр. В первом тайме Каверин и Карпенко вывели команду из Хмельницкого вперед, а Мораренко после перерыва закрепил успех, сделав преимущество разгромным. В параллельном поединке Ужгород неожиданно потерял очки во встрече с Волынью-2, расписав мировую. Чонка в первом тайме вывел закарпатцев вперед, а "крестоносцы" отыгрались под занавес встречи.

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Львовские Карпаты проиграли винницкой Ниве, из-за чего опустились на последнее место. Маляренко и Раделицкий обменялись голами в первом и втором таймах соответственно, а победу винничанам принес Зеленевич голом на последних минутах. Карпаты Галич, в свою очередь, минимально одолели Чернигов. Лебедь открыл счет на 11 минуте, а судьба матча решилась во втором тайме. Кохановский выровнял положение на 74 минуте, но Вербный уже через 2 минуты принес победу Карпатам.

Отметим также победу Кривбасса над черкасским Днепром благодаря дублю Черния и голу Берко. Черкащане ответили голом Сависько, не повлияло ни на исход встречи, ни на турнирную таблицу – Кривбасс остался вторым в группе Б, безнадежно отстав от Металла.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОЙ ЛИГИ