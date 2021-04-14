В матче 17-го тура группы А Второй лиги подопечные Романа Гнатива уступили галицким Карпатам. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 17-й тур

Карпаты Львов – Карпаты Галич – 1:3

Голы: Бычек, 86 – Лебедь, 47, 57, Хомченко, 90+3 (пен.)

Яруд – Балканы – начало матча в 14:00

Волынь-2 – Чернигов – начало матча в 15:00

Перемога – Металл – начало матча в 15:00

Таврия-Симферополь – МФК Металург – начало матча в 15:00

Буковина – Нива В – начало матча в 16:00

Ужгород – Чайка – начало матча в 17:00

Игрок Карпат едва не травмировал женщину-арбитра матча – соучастником "нападения" стали погодные условия

17-й тур во Второй лиге открывал поединок львовских Карпат с одноименным клубом из Галича. Первый тайм прошел в острой борьбе, насколько это позволяли погодные условия – город во время матча накрыл обильный снегопад и поле покрылось белым слоем – но прошел без голов.

В начале второго тайма Роман Лебедь протащил мяч по левому флангу, отдал на партнера и сместился в центр штрафной. Как оказалось через мгновение, он выбрал абсолютно правильное решение, поскольку защитники львовян после навесной передачи не смогли разобраться между собой, кто выбьет сферу. Как следствие, полузащитник галичан воспользовался неросторопнистю соперника и легко переправил мяч в угол ворот.

Через десять минут гости забили второй: Лукас Патанелли пытался навесить в штрафную, однако мяч отскочил на левый фланг к Вадиму Семчука. Форвард галчан попытался пробить с острого угла, но голкипер в падении отбил сферу. Первым на мяче вновь оказался Роман Лебедь.

За пять минут до окончания матча Константин Бычек подарил надежду львовянам, удачно замкнув навес со штрафного в угол ворот. Однако уже в добавленное арбитром время хозяева сфолили в своей штрафной и Хомченко с пенальти поставил жирную точку в матче.

Победа позволила Карпатам Галич набрать 35 очков и возглавить группу А, львовяне с 7 пунктами остались последними.

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