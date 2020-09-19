Состоялись поединки 3-го тура Второй лиги, среди которых и дебютная победа Карпат в чемпионате. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Вторая лига 2020/21, 3-й тур

Карпаты – Чернигов – 4:1

Голы: Лисовык, 2, Пидгурский, 18, Энете, 44, Гудзинский, 84 – Романченко, 71

Диназ – Нива В – 5:1

Голы: Кириенко, 3, Чепурненко, 8, 65, Грабчак, 11, Капанистый, 90+1 – Гарбар, 84, (аг.)

Никополь – Металл – 0:2

Голы: Нехтий, 65, Рязанцев, 70

Удаление: Двали, 68

Реал Фарма – Черкащина – 0:2

Голы: Кабанюк, 41, Малєй, 82

Карпаты продолжили серию поединков с разгромным счетом со своим участием – однако, на этот раз львовяне стали победителем. Уже к перерыву Карпаты вели в счете в 3 мяча благодаря голам Лисовыка, Пидгурского и Энете. Чернигов один мяч отыграл, однако последнее слово было за львовянами, что помогло "львам" одержать первую победу в сезоне.

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В другом матче группы А Диназ уничтожил винницкую Ниву. Уже на 11 минуте счет был 3:0. Интересно, что Нива не забила ни одного гола – в конце матча Гарбар срезал мяч в собственные ворота.

Металл продолжил свою победную серию, на этот раз в большинстве преодолев Никополь. В параллельном матче группы Б Черкащина с аналогичным счетом одолела Реал Фарму.

Таким образом, Карпаты набрали первые 3 очка и поднялись на 4 место, Диназ после погрома Нивы вышел на третье место в группе А. Металл продолжает возглавлять группу Б с 9 пунктами, победа Черкащины позволила клуба подняться на 6 позицию.

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