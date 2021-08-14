В субботу, 14 августа, состоялись ряд поединков 4-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2021/22, 4 тур

Буковина – Рубикон – 5:1

Голы: Сивка, 7, Палагнюк, 39 (пен), 78, Салбак, 51, 69 – Зоренко, 2

Виктория – Николаев – 1:3

Голы: Шаврин, 1 (пен) – Окатый, 39, Кравченко, 56, 81

Эпицентр – Любомир – 1:0

Гол: Немтинов, 27

Перемога – Кристалл – 5:0

Голы: Кича, 38, 55, Радченко, 45+2, 77, Валеев, 80

Реал-Фарма – Никополь – 2:4

Голы: Фабер, 20, Нудный, 76 – Рогулин, 16, Рубчинский, 38, Гора, 81, Тяпкин, 82

Чернигов – Днепр Черкассы – 2:1

Голы: Литвиненко, 24, Лазаренко, 44 – Бида, 58

Карпаты Львов – АФСК Киев –

Голы: Заставный, 6, Дударенко, 28 – Гарнага, 29

Левый Берег – Чайка – 4:0

Голы: Петренко, 27 (пен), Меладзе, 38, Акименко, 78, Морозенко, 90+1

ЛНЗ – Диназ – 2:0

Голы: Бобко, 17, Сула, 86

Нива Винница – Мункач – 3:1

Голы: Худик, 16, Загорулько, 55, Петрик, 64 – Волков, 85

Полтава – Яруд – 0:0

Сумы – Энергия – 3:0

Голы: Ковалевский, 12 (пен), Горбунов, 77, Милесин, 90+1

Таврия-Симферополь – Волчанськ – 1:0

Голы: Бойко, 26 (пен)

Тростянец – Балканы – 1:2

Голы: Полянский, 75 – Приемов, 50, Тропанец, 79

Ряд поединков начались с быстрых забитых мячей. Виктория уже на первой минуте забила с пенальти в ворота Николаева, на что гости ответили своим точным ударом незадолго до свистка на перерыв. Во втором тайме дубль Кравченко принес "корабелам" победу.

Буковина и Рубикон уже к 7-й минуте обменялись голами – хозяева недолго находились в роли проигрывающей команды, а еще до перерыва вышли вперед благодаря реализованному пенальти. Во второй половине игры буковинцы забили еще дважды и оформили разгром – 5:1. По дублю в активе Палагнюка и Салбака.

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Реал-Фарма с Никополем тоже не тратили время на разведку и быстро поразили ворота друг друга. Под занавес тайма гости снова вышли вперед. Во второй половине игры перестрелка продолжилась и все завершилось победой Никополя – 4:2.

Чернигов в первом тайме дважды поразил ворота Днепра из Черкасс. Отметим гол Лазаренко, который увидел, что кипер вышел из ворот, и эффектно забросил ему за воротник метров с 35-ти. Гости сократили отставание во втором тайме, но это была их единственная радость. 2:1.

Львовские Карпаты тоже уже в дебюте забили в ворота АФСК Киев, который недавно разгромили в Кубке со счетом 3:0. Уже на 6-й минуте Заставный головой замкнул навес Кожанова. На 28-й подопечные Тлумака удвоили свое преимущество благодаря удачным действиям Дударенко, который воспользовался недопониманием защитника и голкипера. Но тут же львовяне пропустили. Силецкий неудачно сыграл на выходе после подачи углового, за что мгновенно был наказан. Здесь же счет едва не стал равным – штанга спасла Карпаты после очередного углового. В конце концов, это был последний гол в поединке, хотя моменты были. Львовяне идут без потерь.

В других поединках Перемога деклассировала Кристалл (5:0), а Левый Берег снова выиграл, разгромив Чайку. Суммы оказались сильнее Энергии, Нива Винница – Мункача. Эпицентр минимально одолел Любомир, а Таврия – Волчанск. Единственный матч без голов – Полтава с Ярудом так и не забили.

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