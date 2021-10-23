В субботу в 15-м туре Второй лиги состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 15-й тур

Реал Фарма – Кристал – 2:1

Голы: Плачков, 15, Ратушняк, 58 – Калинин, 86

Карпаты Галич – Эпицентр – 0:1

Гол: ?, 63

Никополь – Скорук – 0:1

Гол: Мишуренко, 39

Сумы – Перемога – 1:2

Голы: Пилипенко, 48 – Литвак, 18, Велев, 90

Тростянец – Энергия – 2:1

Голы: Полянський, 19, Гайван, 78 – Андрощук, 28

Чернигив – Чайка – 2:2

Голы: Зенченко, 23, Богдан, 90+3 – Лазаретс, 75, Бартошук, 87

Буковина – Любомир – 4:0 (после 1 тайма)

АФСК – Рубикон – 0:0 (после 1 тайма)

Балкани – Волчанск – 0:1 (после 1 тайма)

Виктория – Полтава – 0:0 (после 1 тайма)

Таврия-Симферополь – Яруд – 1:0 (после 1 тайма)

Лидеры Карпат получают 50 тысяч гривен в месяц – за победы предусмотрены солидные премиальные

Реал Фарма забил в ворота Кристалла по мячу в каждом из таймов и уверенно вел к победе, когда на последних минутах пропустил от херсонцев чудо-гол. Калинин решил пробить с дальней дистанции и парашютом забросил за шиворот киперу одесситов. К счастью для хозяев, на большее сопернику не хватило времени.

Галицкие Карпаты пропустили единственный мяч от Эпицентра после стандарта: после навеса с правого фланга мяч головой был переправлен в сетку.

Тротянец не без проблем одолел новокаховскую Энергию, а Скоруку хватило одного гола в ворота Никополя, чтобы закрепиться на второй строчке группы А.

Один из аутсайдеров группы Б – Сумы – сумел сравнять в матче с Перемогой в начале второго тайма. Гостям удалось спасти три очка лишь на последней минуте матча.

Настоящий триллер устроили Чернигов и Чайка. В дерби номинальные хозяева забили первыми и лишь во второй половине второго тайма Чайка сумела сначала восстановить статус-кво, а затем и выйти вперед. Лишь в добавленное к матчу время Богдан сумел спасти для Чернигова очко.

МФК Металлург потерял очки в перестрелке с Николаевом – удаление, шедевр и конец победной серии во Второй лиге