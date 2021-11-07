Карпаты Галич разбили Чайку в рамках 17-го тура Второй лиги. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Вторая лига 2021/22, 17-й тур

Чайка – Карпаты Галич – 0:5

Голы: Вичижанин, 23, Мелинишин, 27, Сущак, 45, Хаммонд, 46, Скотто, 84

Карпаты в первом тайме оформили комфортное преимущество благодаря голам-близнецам. После навеса с углового с правого фланга счет открыл Вычижанин, а через 4 минуты Мелинишин повторил подвиг одноклубника.

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Перед перерывом Сущак убежал на свидание с голкипером и легко реализовал выход один на один. Сразу же в начале второй половины Хаммонд Кваку отправил четвертый мяч в ворота Чайки, замкнув навес с правого фланга. А точку во встрече поставил Скотто. 5:0 – легкая победа для Карпат Галич.

Таким образом, "львы" набрали 21 пункт, поднявшись на 8 место, а Чайка с 14 очками осталась двенадцатой.

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