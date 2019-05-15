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Вторая лига: Калуш перестрелял тернопольскую Ниву, Буковина уступила Минаю

15 мая 22:39 130 Читати українською
Вторая лига: Калуш перестрелял тернопольскую Ниву, Буковина уступила Минаю
Калуш – Нива Т / Фото ФК Калуш

Состоялись матчи 21-го тура Второй лиги.

Вторая лига, 21-й тур

Горняк – Кремень – 1:2

Голы: Семка, 63 – Григорык, 33 (аг.), Черний, 42

Калуш – Ныва Т – 4:3

Голы: Лебедь, Скакун, 4, Кисленко, 14, Кныш, 24 – Кинаш, 56, Бровко, 78, Бидний, 90+6

Мынай – Буковина – 2:1

Голы: Карноза, 70, Гегедош, 80 – Батрак, 42

Удаление: Федак, 90+3

Ныва В – Полесье– 1:2

Голы: Дугиенко, 35 – Соломка, 49, 90+4

Удаление: Годуля, 86

Таврия-Симферополь – Николаев-2 – 1:1

Голы: Бизько, 75 – Швец, 27

Черкащина-Академия – Чайка – 4:1

Голы: Сторчоус, Медведь, Бойко, 65, 67 – Сичкарук, 90+2

Кристалл – Никополь – 2:0

Голы: Мартян, 34, Спищенко, 44 (аг.)

Мир – Энергия – 0:1

Голы: Доля, 28

Верес – Подолье – 2:3

Голы: Маик, 20, Рафальский, 39 – Гладкий, 45+1, Погорелый, 52, Гайдаш, 86

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