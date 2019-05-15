Вторая лига: Калуш перестрелял тернопольскую Ниву, Буковина уступила Минаю

Состоялись матчи 21-го тура Второй лиги.
Вторая лига, 21-й тур
Горняк – Кремень – 1:2
Голы: Семка, 63 – Григорык, 33 (аг.), Черний, 42
Калуш – Ныва Т – 4:3
Голы: Лебедь, Скакун, 4, Кисленко, 14, Кныш, 24 – Кинаш, 56, Бровко, 78, Бидний, 90+6
Мынай – Буковина – 2:1
Голы: Карноза, 70, Гегедош, 80 – Батрак, 42
Удаление: Федак, 90+3
Ныва В – Полесье– 1:2
Голы: Дугиенко, 35 – Соломка, 49, 90+4
Удаление: Годуля, 86
Таврия-Симферополь – Николаев-2 – 1:1
Голы: Бизько, 75 – Швец, 27
Черкащина-Академия – Чайка – 4:1
Голы: Сторчоус, Медведь, Бойко, 65, 67 – Сичкарук, 90+2
Кристалл – Никополь – 2:0
Голы: Мартян, 34, Спищенко, 44 (аг.)
Мир – Энергия – 0:1
Голы: Доля, 28
Верес – Подолье – 2:3
Голы: Маик, 20, Рафальский, 39 – Гладкий, 45+1, Погорелый, 52, Гайдаш, 86
Первая лига: Колос приблизился к выходу в УПЛ, Волынь расписала ничью с Балканами, Металлист 1925 потерял очки