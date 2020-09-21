Вторая лига, 3-й тур

Таврия-Симферополь – Балканы – 1:0

Гол: Чмеленко, 83

Эпицентр – Карпаты Галич – 2:0

Голы: Червонецький, 45+6, Буй, 82

Удаление: Кицак (Эпицентр)

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Таврия-Симферополь дома играла с Балканами в очередном матче группы В. Первый тайм не был богатым на моменты, однако уже после перерыва игра активизировалась. А на 83 минуте хозяева вышли вперед, забив единственный гол в матче. Финальный свисток зафиксировал счет 1:0 – Таврия-Симферополь вышли на второе место с 7 пунктами, а Балканы с 3 очками расположились на шестой позиции.

Карпаты из Галича приехали в Дунаевцы к Эпицентру. Первый тайм должен был завершиться со счетом 0:0, однако в компенсированное арбитром время сумели отличиться хозяева. После перерыва игра активизировалась и стала более жесткой. Хотя Эпицентр получил удаление на 72 минуте, он сумел удвоить свое преимущество. Матч завершился со счетом 2:0. Эпицентр занимает четвертое место в турнирной таблице группы А с шестью очками, Карпаты Галич разместились на 11 месте с двумя пунктами.

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