Вторая лига, 17-й тур

Эпицентр – Рубикон – 3:0

Голы: Плис, 10, Ивашко, 15 (пен.), 40

Реал Фарма – Днепр Черкассы – 0:0

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Эпицентру оказалось достаточного лишь первого тайма, чтобы снять все вопросы о победителе поединка против Рубикона. Хозяева отгрузили сопернику три безответных мяча, что позволило им закрепиться на 5-й строчке турнирной таблицы группы А. Рубикон остался 9-м.

Во втором матче игрового дня все было менее зрелищно. Реал Фарма и Днепр Черкассы расписали безголевую ничью. Одесситы после 17-го тура расположились на 10-м месте группы Б, "днепряне" на один зачетный балл опережают Реал.

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