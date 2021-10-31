В воскресенье в 16 туре Второй лиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Украина, Вторая лига, 16-й тур

Сумы – Полтава – 1:3

Голы: Пилипенко, 7 – Таранушич, 33, Стрельцов, 37, Яременко, 68

АФСК Киев – Днепр Черкассы – 0:3

Голы: Быстрицкий, 33, Мартян, 38 (пен.), Сависько, 84

Карпаты Галич – Любомир – 0:0

Нива В – Эпицентр – 3:4

Голы: Загорулько, 2, 7, Громок, 45+1 – Кривобедрий, 36, Немтинов, 38, Захарченко, 75, Барбоза, 84

Тростянец – Николаев – 4:2

Голы: Пагу, 20, Полянский, 44, 55, Слипухин, 79 – Окатый, 15, Кравченко, 40 (пен.)

Удаление: Попов, 83 (Николаев, вторая желтая карточка)

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Аутсайдер группы Б – Сумы – потерпел очередное поражение в чемпионате от Полтавы. Хозяева забили уже в начале матча и забрезжила надежда, что сумчане смогут прервать одиннадцатиматчевую безвыигрышную серию. Однако в середине тайма гости в течение четырех минут забили дважды, а после перерыва добили обескровленные Сумы.

Черкасский Днепр в "сражении конкурентов" деклассировал своего соседа по турнирной таблице АФСК Киев. Гости в середине первого тайма в течение пяти минут забили два гола (с игры и с пенальти) и завершили разгром в конце матча.

Эпицентр на выезде устроил феерический камбэк в матче с винницкой Нивой. Загорулько в начале матча дублем вывел хозяев вперед, однако в середине тайма гости отыгрались. Нива забила "гол в раздевалку", чем разожгла еще большую интригу после перерыва. Эпицентру удалось склонить ситуацию на свою сторону в конце матча – два точных выстрела позволили команде из Дунаевцев ворваться в топ-4 группы А.

Тростянец и Николаев в первом тайме сумели порадовать болельщиков четырьмя голами, уйдя на перерыв при счете 2:2. После отдыха хозяевам удалось дожать соперника, отгрузив в ворота еще два мяча.

Еще в одном матче галицкие Карпаты расписали с Любомиром безголевую ничью.

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