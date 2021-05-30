Состоялись воскресные матчи Второй лиги в рамках 24-го тура. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Вторая лига 2020/21, 24-й тур

Рубикон – Нива В – 0:3

Голы: Загорулько, 56, Маляренко, 78, Зеленевич, 85

Буковина – Карпаты – 1:0

Гол: Эногела, 37

Эпицентр – Ужгород – 0:0

Перемога – Таврия-Симферополь – 1:1

Голы: Сердюк, 81 – Бойко, 62

Винницкая Нива на выезде разгромила Рубикон. Первый тайм прошел без голов, а вот вторая половина началась с шедевра Загорулько – после розыгрыша углового игрок удивил соперника ударом через себя. Позже Маляренко замкнул головой подачу с углового, а Зеленевич штрафной с дальней дистанции установил окончательный счет.

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А вот Эпицентр и Ужгород так и не смогли выявить сильнейшего – команды завершили игру без забитых мячей, что помешало Эпицентру вплотную приблизиться к лидерам группы А Второй лиги. Перемога и Таврия Симферополь также разошлись миром – команды обменялись голами Бойко и Сердюка во второй половине.

Таким образом, Ужгород и Подолье сохранили лидирующие позиции в группе А, имея в активе по 51 пункту, Эпицентр остался третьим с 48 очками. Карпаты остались одним из главных аутсайдеров с 13 зачетными баллами, а Нива В удержала 6 место.

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