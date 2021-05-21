В пятницу, 21 мая, болельщики могли наблюдать только за двумя поединками Второй лиги.

Вторая лига, 23-й тур

Яруд – Реал Фарма – 1:0

Гол: Литюк, 45 (пен)

Энергия – Днепр Черкассы – 4:0

Голы: Студенко, 27, 48, Гавриленко, 90+2 (пен), Данковский, 90+4

Яруд минимально победил Реал Фарму. Одесситы пропустили под занавес первой 45-минутки с 11-метровой отметки – результативный удар в свой актив записал Литюк. Яруд поднялся на 8 место с 19-ю зачетными баллами, Реал Фарма, который имеет 15 очков, остался десятым.

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Противостояние между Энергией и Днепром из Черкасс было куда интереснее для зрителей. В первом тайме эффектный гол удался Студенку, а сразу после перерыва Вячеслав оформил дубль после элегантного заброса от партнера. Добили команду из Черкас Гавриленко и Данковский, отличившись в добавленное арбитром время. Коллектив из Новой Каховки поднялся на 5 место, Днепр опустился на шестое.

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Видео матча Энергия – Днепр Черкассы: