Состоялись очередные матчи 2-го тура Второй лиги 2025/26. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2025/26, 2-й тур

Группа А

Полесье-2 – Лесное – 2:2

Голы: Йока, 14, 48 – Рыбалка, 33, Калинин, 34

Удаление: Кобак, 50 (Лесное)

Атлет – Ольховцы – 1:0

Гол: Бабич, 90

Ужгород – Скала 1911 – 0:2

Голы: Николишин, 17, Лесовик, 43

Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0

Голы: Дубовик, 32, Дашковец, 57

Группа Б

Чайка – Александрия-2 – 1:1

Голы: Овчарук, 27 – Безклейный, 5

Ребел – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Петровский, 23, Андрухив, 68

Полесье-2 и Лесное выдали самый результативный матч игрового дня. В составе "волков" главным героем стал Йока, который забил по голу в каждом из таймов. Лесное же до перерыва не только отыгралось, но и вышло вперед. Счет сравнял Сергей Рыбалка, известный по выступлениям в составе Динамо, а уже через минуту Калинин вывел гостей вперед. Впрочем, Йока на старте второго тайма сравнял счет, а Лесное на 50-й минуте осталось в меньшинстве: прямую красную получил Эдвард Кобак.

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Киевский Атлет вырвал победу над Вильховцами. Единственный гол во встрече в активе Бабича. Скала 1911 на выезде уверенно одолела Ужгород, решив судьбу матча еще в первом тайме благодаря голам Николишина и Лесовика.

В группе Б Чайка и Александрия-2 расписали мировую. Здесь также голы забивались только до перерыва: еще на 5-й минуте Безклейный вывел гостей вперед, но Овчарук на 23-й установил, как оказалось, окончательный результат. В другой встрече новичок первенства Ребел продолжил идеальную серию на старте, разобравшись с Горняк-Спортом благодаря голам Петровского и Андрухива.

А в последнем матче игрового дня Буковина-2 одолела Реал Фарму. Также со счетом 2:0 – по мячу в активе Дубовика и Дашковеца.