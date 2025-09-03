Состоялись матчи 6-го тура Второй лиги. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2025/26, 6-й тур

Группа А

Реал Фарма – Ольховцы – 3:5

Голы: Марченко, 20, Фабер, 47, Скрипиник, 90+4 – Цуркан, 19, Гайваненко, 39 (автогол), Боцкив, 45+2, Шостак, 50, Глагола, 90+3

Скала 1911 – Лесное – 1:2

Голы: Николишин, 90+5 – Волошин, 5, Коваленко, 90

Полесье-2 – Куликов-Белка – 0:0



Буковина-2 – Нива Винница – 1:4

Голы: Мороз, 46 (автогол) – Погорелый, 9,30,59, Петрик, 89



Ужгород – Самбор-Нива-2 – 0:1

Гол: Макаров, 74

Группа В

Черноморец-2 – Диназ – 2:1

Голы: Кратов, 53, Скараев, 90+5 – Ворона, 76

Тростянец – Колос-2 – 2:1

Голы: Хуссин, 8, Замуренко, 66 – Казаков, 75

Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2

Голы: Сахненко, 22, Головатенко, 50

Пенуэл – Александрия-2 – 1:1

Голы: Матко, 58 – Базаев, 90+3

Ребел – Левый Берег-2 – 1:0

Гол: Дебелко, 40

Вторая лига: хет-трик Волошина принес победу команде Рыбалки и Гармаша, Полесье-2 разбило дубль Нивы Т

В группе А сегодня отыграли пять матчей. В первом из них Реал Фарма і "Вильховцы устроили настоящую голевую перестрелку с восемью забитыми мячами. В итоге, победу одержали гости – 3:5. Лесное благодаря ассисту экс-звезды Динамо Сергея Рыбалки победило Скалу 1911. Полесье-2 і Куликов-Белка голов не забивали. Нива разгромила "Буковину-2 благодаря хет-трику Погорелого.

В группе В сегодня также сыграно пять матчей. Черноморец-2 одолел Диназ, Тростянец победил дубль Колоса, а Локомотив одолел Горняк-Спорт. Пенуэл и Александрия-2 сильнейшего не выявили. Ребел благодаря голу Дебелка одолел "Левый Берег-2.

Таким образом, в группе А лидерство сохраняет Лесное с 14 очками. На дне турнирной таблицы Реал-Фарма.

В в группе В на первое место вырвался Ребел, который обошел Александрию-2. Замыкает турнирную таблицу "Диназ, который единственным среди всех команд Второй лиги не набрал зачетных баллов.