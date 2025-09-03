Вторая лига: экс-звезда Динамо победным ассистом помог сохранить лидерство, триллер Реал-Фармы и Ольховцев
Состоялись матчи 6-го тура Второй лиги. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".
Вторая лига 2025/26, 6-й тур
Группа А
Реал Фарма – Ольховцы – 3:5
Голы: Марченко, 20, Фабер, 47, Скрипиник, 90+4 – Цуркан, 19, Гайваненко, 39 (автогол), Боцкив, 45+2, Шостак, 50, Глагола, 90+3
Скала 1911 – Лесное – 1:2
Голы: Николишин, 90+5 – Волошин, 5, Коваленко, 90
Полесье-2 – Куликов-Белка – 0:0
Буковина-2 – Нива Винница – 1:4
Голы: Мороз, 46 (автогол) – Погорелый, 9,30,59, Петрик, 89
Ужгород – Самбор-Нива-2 – 0:1
Гол: Макаров, 74
Группа В
Черноморец-2 – Диназ – 2:1
Голы: Кратов, 53, Скараев, 90+5 – Ворона, 76
Тростянец – Колос-2 – 2:1
Голы: Хуссин, 8, Замуренко, 66 – Казаков, 75
Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2
Голы: Сахненко, 22, Головатенко, 50
Пенуэл – Александрия-2 – 1:1
Голы: Матко, 58 – Базаев, 90+3
Ребел – Левый Берег-2 – 1:0
Гол: Дебелко, 40
В группе А сегодня отыграли пять матчей. В первом из них Реал Фарма і "Вильховцы устроили настоящую голевую перестрелку с восемью забитыми мячами. В итоге, победу одержали гости – 3:5. Лесное благодаря ассисту экс-звезды Динамо Сергея Рыбалки победило Скалу 1911. Полесье-2 і Куликов-Белка голов не забивали. Нива разгромила "Буковину-2 благодаря хет-трику Погорелого.
В группе В сегодня также сыграно пять матчей. Черноморец-2 одолел Диназ, Тростянец победил дубль Колоса, а Локомотив одолел Горняк-Спорт. Пенуэл и Александрия-2 сильнейшего не выявили. Ребел благодаря голу Дебелка одолел "Левый Берег-2.
Таким образом, в группе А лидерство сохраняет Лесное с 14 очками. На дне турнирной таблицы Реал-Фарма.
В в группе В на первое место вырвался Ребел, который обошел Александрию-2. Замыкает турнирную таблицу "Диназ, который единственным среди всех команд Второй лиги не набрал зачетных баллов.