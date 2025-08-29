Вторая лига: хет-трик Волошина принес победу команде Рыбалки и Гармаша, Полесье-2 разбило дубль Нивы Т
Состоялись пятничные матчи 5-го тура Второй лиги. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".
Вторая лига 2025/26, 5-й тур
Группа А
Лесное – Реал-Фарма – 4:1
Голы: Н. Волошин, 5, (пен.), 14, 44, Калинин, 89 – Гайваненко, 79
Ольховцы – Буковина-2 – 1:1
Голы: Шостак, 2 – Дубовик, 66
Самбор-Нива-2 – Полесье-2 – 0:3
Голы: Иванов, 34, Раско, 51, Йока, 63
Удаление: Михайлив, 37 (Самбор-Нива-2)
Группа Б
Колос-2 – Чайка – 3:1
Голы: Недоля, 5, Хруль, 39, Бриженко, 73 – Венгер, 88
Локомотив Киев – Ребел – 0:1
Гол: Бодня, 17
Александрия-2 – Горняк-Спорт – 1:0
Гол: Базаев, 32
В группе А сегодня отыграли три матча. В первом из них Лесное разгромило Реал-Фарму. Героем стал Назар Волошин (не путать с вингером Динамо), который за первый тайм оформил хет-трик. Гайваненко один мяч отквитал после перерыва, но Калинин поставил точку во встрече.
Вторая лига: команда Гармаша и Рыбалки в лидерах, 6 голов Скалы в ворота Реал-Фармы, победы дублей Колоса и Полесья
Ольховцы и Буковина-2 сильнейшего не выявили – на гол Шостака уже на 2-й минуте результативно ответил Дубовик в середине второй половины, спасши черновчан от поражения. А дубль Полесья разгромил Самбор-Ниву-2 (ранее – дубль тернопольской Нивы). "Волки" повели в счете благодаря голу Иванова, а через 3 минуты Михайлов оставил Самбор-Ниву-2 в меньшинстве. Раско и Йоко во втором тайме добили соперника.
В группе Б также было три поединка. Колос-2 уверенно переиграл Чайку – ковалевцы оформили разгромное преимущество благодаря голам Недоли, Хруля и Бриженко, но Венгер на последних минутах забил мяч престижа. Локомотив уступил Ребелу в новом киевском дерби – все решил гол Бодни на 17-й минуте. А дубль Александрии одолел Горняк-Спорт. Здесь также обошлось одним голом, автором которого стал Базаев.
Таким образом, в группе А Лесное и Полесье-2 делят лидерство с 11 очками в активе, Самбор-Нива-2 третья с 9 баллами. А вот Нива Винница и Реал-Фарма провалили старт, набрав по очку в первых 5 матчах. В группе Б Александрия-2 единолично возглавила турнирную таблицу с 13 баллами, Колос-2 и Ребел имеют по 12 пунктов, но у ковалевцев есть игра в запасе. Пенуэл и Диназ – единственные команды, которые еще не набирали очков.