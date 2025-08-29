Вторая лига 2025/26, 5-й тур

Группа А

Лесное – Реал-Фарма – 4:1

Голы: Н. Волошин, 5, (пен.), 14, 44, Калинин, 89 – Гайваненко, 79

Ольховцы – Буковина-2 – 1:1

Голы: Шостак, 2 – Дубовик, 66

Самбор-Нива-2 – Полесье-2 – 0:3

Голы: Иванов, 34, Раско, 51, Йока, 63

Удаление: Михайлив, 37 (Самбор-Нива-2)

Группа Б

Колос-2 – Чайка – 3:1

Голы: Недоля, 5, Хруль, 39, Бриженко, 73 – Венгер, 88

Локомотив Киев – Ребел – 0:1

Гол: Бодня, 17

Александрия-2 – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Базаев, 32

В группе А сегодня отыграли три матча. В первом из них Лесное разгромило Реал-Фарму. Героем стал Назар Волошин (не путать с вингером Динамо), который за первый тайм оформил хет-трик. Гайваненко один мяч отквитал после перерыва, но Калинин поставил точку во встрече.

Ольховцы и Буковина-2 сильнейшего не выявили – на гол Шостака уже на 2-й минуте результативно ответил Дубовик в середине второй половины, спасши черновчан от поражения. А дубль Полесья разгромил Самбор-Ниву-2 (ранее – дубль тернопольской Нивы). "Волки" повели в счете благодаря голу Иванова, а через 3 минуты Михайлов оставил Самбор-Ниву-2 в меньшинстве. Раско и Йоко во втором тайме добили соперника.

В группе Б также было три поединка. Колос-2 уверенно переиграл Чайку – ковалевцы оформили разгромное преимущество благодаря голам Недоли, Хруля и Бриженко, но Венгер на последних минутах забил мяч престижа. Локомотив уступил Ребелу в новом киевском дерби – все решил гол Бодни на 17-й минуте. А дубль Александрии одолел Горняк-Спорт. Здесь также обошлось одним голом, автором которого стал Базаев.

Таким образом, в группе А Лесное и Полесье-2 делят лидерство с 11 очками в активе, Самбор-Нива-2 третья с 9 баллами. А вот Нива Винница и Реал-Фарма провалили старт, набрав по очку в первых 5 матчах. В группе Б Александрия-2 единолично возглавила турнирную таблицу с 13 баллами, Колос-2 и Ребел имеют по 12 пунктов, но у ковалевцев есть игра в запасе. Пенуэл и Диназ – единственные команды, которые еще не набирали очков.