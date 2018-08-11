Вторая лига: Горняк в боевом матче переиграл Мир, Верес опять не победил

Верес потерпел поражение от черновицкой Буковины, тогда как криворожский Горняк в драматичном поединке одолел Мир Горностаевка.

В матче 4 тура Второй лиги Горняк дома принимал Мир Горностаевку. Проигрывая по ходу встречи 0:2, хозяева сумели вырвать драматическую победу со счетом 3:2 и выйти на второе место в турнирной таблице группы Б.

Верес дома играл против Буковины. После отставки Владимира Гоменюка ровенчане все равно не смогли одержать победу и проиграли со счетом 1:3.

Украина. Вторая лига, 4 тур

Горняк – Мир – 3:2

Голы: Прутян, 68, Яровой, 69, 76 (пен.) – Бойко, 43, 47

Черкащина Академия – Калуш – 3:2

Голы: Сторчоус, 22, 34, Тарасенко, 73 – Дидух, 61 (пен.), 90+3

Никополь – Николаев-2 – 2:3

Голы: Катреша, 43, Твердоух, 90+2 – Бардадым, 56, 64, Витенко, 81

Верес – Буковина – 1:3

Голы: Бондаренко, 90 + 2 – Кузив, 15 Зайченко, 53, Мелконян, 90

Металлург – Кремень – 1:1

Голы: Сапар, 59 – Энтин, 43

Подолье – Чайка – 0:0

Реал Фарма – Энергия – 0:0