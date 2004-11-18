Вторая лига: Горняк разбомбил Николаев-2 семью голами, Полесье обыграло Минай Кополовца и Кобина

Завершились матчи 16 тура Второй лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Очень результативный матч выдали Горняк и Николаев-2. Хозяева сумели отличиться в воротах соперника 7 раз, гости ответили тремя результативными ударами.
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Полесье дома минимально обыграло Минай Кобина и Кополовца.
МФК Металлург дома разобрался с Энергией, а Черкасская Академия и Нива Т разошлись голевой ничьей.
Вторая лига, 16 тур
Горняк – Николаев-2 – 7:3
Голы: Гвоздевич, 21, 33, Голуб, 39, Бука, 44, Сахнюк, 47, 82, Фаррахов, 68 – Швец, 50, (пен.), Витенко, 79, Порох, 90+3
Полесье – Минай – 1:0
Гол: Шаврин, 21
МФК Металлург – Энергия – 2:0
Голы: Корнев, 61, Олейник, 88
Черкащина-Академия – Нива Т – 1:1
Голы: Бойко, 80 – Алексеенко, 78