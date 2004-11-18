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Вторая лига: Горняк разбомбил Николаев-2 семью голами, Полесье обыграло Минай Кополовца и Кобина

17:51 52 Читати українською
Вторая лига: Горняк разбомбил Николаев-2 семью голами, Полесье обыграло Минай Кополовца и Кобина
Вторая лига: Горняк разбомбил Николаев-2 семью голами, Полесье обыграло Минай Кополовца и Кобина

Завершились матчи 16 тура Второй лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Очень результативный матч выдали Горняк и Николаев-2. Хозяева сумели отличиться в воротах соперника 7 раз, гости ответили тремя результативными ударами.

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Полесье дома минимально обыграло Минай Кобина и Кополовца.

МФК Металлург дома разобрался с Энергией, а Черкасская Академия и Нива Т разошлись голевой ничьей.

Вторая лига, 16 тур

Горняк – Николаев-2 – 7:3

Голы: Гвоздевич, 21, 33, Голуб, 39, Бука, 44, Сахнюк, 47, 82, Фаррахов, 68 – Швец, 50, (пен.), Витенко, 79, Порох, 90+3

Полесье – Минай – 1:0

Гол: Шаврин, 21

МФК Металлург – Энергия – 2:0

Голы: Корнев, 61, Олейник, 88

Черкащина-Академия – Нива Т – 1:1

Голы: Бойко, 80 – Алексеенко, 78

Вторая лига16 турПолесье (Житомир)

Полесье - Минай: Воскресенье 04 ноября 2018

Полесье
Матч окончен
1 : 0
Минай
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Теги
Вторая лига Полесье - Минай Черкащина-Академия - Нива Тернополь Горняк - Николаев-2 МФК Металлург - Энергия Новая Каховка
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