Вторая лига 2024/25, 13-й тур

Группа А

Рух-2 – Скала – 1:2

Голы: Себро, 8 – Грицак, 61, Гора, 90+3

Полесье-2 – Ольховцы – 3:0

Голы: Бристрич, 15, Караман, 71, Леднев, 77, (пен.)

Группа Б

Локомотив Киев – Чернигов – 0:3

Голы: Койдан, 60, Шушко, 63, Новиков, 79

Удаления: Романченко, 33, (Чернигов)

Тростянец – Александрия-2 – 1:1

Голы: Сергийчук, 51 – Тишининов, 61, (аг.)

У группе А состоялось два матча. Лидер Рух-2 неожиданно проиграл Скале. При этом, именно "желто-черные" повели в счете на 8-й минуте, забил Себро. Но Скала перевернула ход игры во второй половине благодаря голам Грицака и Горы – решающий мяч был забит на 90+3 минуте. Полесье-2 разбило Ольховцы. Бристрич вывел "волков" вперед на 15-й минуте, а Караман и Леднев во второй половине устроили разгром гостей.

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А в группе Б Чернигов на выезде сокрушил Локомотив Киев. Удалось это сделать еще и в меньшинстве – Романченко покинул поле уже на 33-й минуте. Первый тайм завершился без голов, а во втором Койдан, Шушко и Новиков принесли Чернигову разгромную победу. А Тростянец сумел отобрать очки у дубля Александрии. Сергийчук вывел хозяев вперед на 51-й минуте, но через 10 минут автогол спас Александрию-2. Голкипер ввел мяч в игру, отдав на Тишининова, а тот "вернул" голкиперу, перебросив его метров с 30-ти.

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