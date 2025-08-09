Вторая лига: дубль Черноморца расписал мировую с Горняк-Спортом с голом а-ля Месси, боевая ничья Локомотива и Чайки
Состоялись очередные матчи 3-го тура Второй лиги 2025/26. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".
Вторая лига 2025/26, 3-й тур
Группа B
Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1
Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32
Локомотив – Чайка – 1:1
Голы: Мордас, 62, (пен.) – Венгер, 21, (пен.)
На сегодняшний игровой день было запланировано два поединка группы B. В первом встретились Горняк-Спорт и Черноморец-2. Одесситы вышли вперед на 32-й минуте: после вбрасывания аута Лебедь подхватил мяч и молниеносно проскочил, заставив защитников врезаться друг в друга. А Илья не дал другим соперникам заблокировать и пробил с левой в угол – 0:1! Однако, удержать победный счет не удалось – Полюхович после розыгрыша штрафного с фланга и рикошета мощным ударом в нижний угол спас ничью для Горняк-Спорта.
В другом матче победителя также выявить не удалось. В битве Локомотива и Чайки оба гола были забиты с 11-метровой отметки. На 21-й минуте Венгер вывел команду из Петропавловской Борщаговки вперед, но в середине второго тайма Мордас также реализовал пенальти. Сразу после этого между игроками обеих команд завязалась драка в центре поля: Венгер попытался отобрать мяч у игрока Локомотива, который нес снаряд в центр поля. Обошлось без удалений, а голов больше не было.
