Вторая лига 2025/26, 3-й тур

Группа B

Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1

Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32

Локомотив – Чайка – 1:1

Голы: Мордас, 62, (пен.) – Венгер, 21, (пен.)

На сегодняшний игровой день было запланировано два поединка группы B. В первом встретились Горняк-Спорт и Черноморец-2. Одесситы вышли вперед на 32-й минуте: после вбрасывания аута Лебедь подхватил мяч и молниеносно проскочил, заставив защитников врезаться друг в друга. А Илья не дал другим соперникам заблокировать и пробил с левой в угол – 0:1! Однако, удержать победный счет не удалось – Полюхович после розыгрыша штрафного с фланга и рикошета мощным ударом в нижний угол спас ничью для Горняк-Спорта.

В другом матче победителя также выявить не удалось. В битве Локомотива и Чайки оба гола были забиты с 11-метровой отметки. На 21-й минуте Венгер вывел команду из Петропавловской Борщаговки вперед, но в середине второго тайма Мордас также реализовал пенальти. Сразу после этого между игроками обеих команд завязалась драка в центре поля: Венгер попытался отобрать мяч у игрока Локомотива, который нес снаряд в центр поля. Обошлось без удалений, а голов больше не было.

