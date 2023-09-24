Состоялись воскресные поединки 9-го тура Второй лиги. Читайте отчет о матчах в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2023/24, 9-й тур

Реал Фарма – Дружба Мировка – 0:1

Гол: Гриценко, 87

Чайка – Рух-2 – 2:1

Голы: Клименко, 8, Вечурко, 36 – Рогачев, 19

ЮКСА – Кудривка – 3:0

Голы: Вава, 28, Кононов, 48, Гоуларт, 54

Дружба Мировка сохранила лидерство в чемпионате, вырвав победу над Реалом Фарма. Единственный гол во встрече в активе Гриценко на 87-ой минуте.

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Но и преследователи Дружбы не потеряли очки. Сначала Чайка минимально переиграла Рух-2 – на голы Клименко и Вечурка "желто-черные" ответили точным выстрелом Рогачева. А ЮКСА разгромила Кудривку со счетом 3:0 – победу гарантировали Вава, Кононов и Гоуларт.

Таким образом, Дружба Мировка набрала 21 пункт, Чайка с 20 очками расположилась на второй строчке, а ЮКСА с 19 баллами разделяет 3-4 места со Звягелем.

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