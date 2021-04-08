В матче 16-го тура Второй лиги винницкая Нива поделила очки с лидером своей группы – Диназом. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, група А, 16-й тур

Нива В – Диназ – 0:0

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Очередной тур Второй лиги открывали представители группы А – винницкая Нива и вышгородский Диназ. Обе команды после зимней паузы не знали вкуса поражений, поэтому поединок обещал быть напряженным. Кроме того, матч среди других отличался интересным фактом – в обоих коллективах выступают действующие президенты клубов Артур Загорулько в составе Нивы и Роман Капанистий в Диназе.

Практически весь поединок прошел в равной и упорной борьбе. Лишь в конце матча винничане откатились на свою половину поля, уделив особое внимание оборонительным действиям. Лидеру группы А так и не удалось дожать соперника, расписав с хозяевами закономерную ничью.

Как следствие, Диназ с 33 очками продолжил возглавлять турнирную таблицу группы А Второй лиги, Нива В набрала 16 пунктов и осталась восьмой.

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