Состоялись два матча в рамках девятого тура Второй лиги Украины. Отчет и результаты игр – в этой новости на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 9-й тур

Группа В

Диназ – Ребел – 0:1

Гол: Бодня (пен.) 24

Колос-2 – Пенуэл – 2:0

Голы: Колесник, 78, Шевчук, 90+2

Удаление: Ластовка, 90+1

В первом матче дня Ребел минимально обыграл Диназ. Гости одержали победу благодаря голу с пенальти, забитого в первом тайме. Перед этим поединком Диназ проиграл все шесть матчей текущего сезона и прервать неутешительную серию не смогли. Сейчас подопечные Александра Головко занимают последнее, 11-е место в группе В Второй лиги, Ребел благодаря этой победе поднялся на второе место в турнирной таблице.

В другом поединке лидер чемпионата – Колос-2 разобрался с Пенуэлом. Хозяева имели много моментов, но на удивление надежную игру показывал голкипер Пенуэла Гудаченко. Все же, ковалевцы открыли счет на 77-й минуте. В компенсированное время Колос-2 остался в меньшинстве, но гостям это никак не помогло. Более того, хозяева забили второй гол. Колос-2 сохранил за собой первую позицию чемпионата, Пенуэл находится на 10-м месте.