Во вторник, 9 сентября, состоялось доигрывание матча Второй лиги между Чайкой и Диназом. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига, 7-й тур

Группа В

Диназ – Чайка – 0:1

Гол: Венгер, 54, (пен.)

Удаление: Рудницкий, 71

Поединок между Диназом и Чайкой должен был завершиться еще вчера, но был прерван на 75-й минуте из-за воздушной тревоги. Сегодня этот поединок доиграли.

На момент остановки гости выигрывали со счетом 1:0, ведь на 54-й минуте Венгер реализовал пенальти. Позже Диназ остался в меньшинстве из-за удаления Рудницкого. Подопечные Александра Головко пытались сравнять счет в последние 15 минут игры, но игроки Чайки надежно отыграли в обороне.

В итоге, Диназ потерпел шестое поражение подряд и сейчас занимает последнее место в группе В Второй лиги. Чайка находится на седьмой позиции.