Вторая лига, 7 тур

Диназ – Карпаты Галич – 3:2

Голы: Бафталовский, 22, Бриженко, 55, Бовтрук, 62 – Мердеев, 37, Матушевский, 82

Оболонь-2 – Рубикон – 2:2

Голы: Покойовый, 54, Касимов, 77 – Тищенко, 64, Куноун, 82

Буковина – Чернигов – 2:2

Голы: Нагорный, 18, Палагнюк, 34 – Гакман, 13 (авт), Вересоцкий, 74

Удаление: Ментей, 66 (Чернигов)

Нива Винница – Подолье – 1:2

Голы: Громок, 39 – Салбак, 34, 51

Удаление: Попов, 67 (Нива)

Волынь-2 – Эпицентр – начало в 15:30

Николаев-2 – Днепр Черкассы – начало в 15:30

Энергия – Кривбасс – начало в 15:30

Программу игрового дня открыл поединок между Диназом и Карпатами из Галича. Матч начался на час позже в связи с неблагоприятными погодными условиями – настоящий ливень накрыл стадион в Демидове. Как следствие, работники стадиона вынуждены были выкачивать воду. В конце концов, поединок все же был сыгран. Команды обменялись голами еще до перерыва, а вот во втором тайме хозяева продемонстрировали лучшую реализацию. 3:2 – Диназ подобрался к Карпатам на расстояние одного очка.

Матч Второй лиги отложен из-за ливня, который затопил поле – фото дня

Оболонь-2 и Рубикон расписали результативную мировую 2:2, при этом все голы были забиты уже во втором тайме. С таким же счетом завершился матч Буковины и Чернигова – гости сумели спасти ничью, играя в меньшинстве.

Подолье, которое претендует на повышение в классе, на выезде обыграло аутсайдера Ниву. Победу команде из Хмельницкого принес дубль Салбака, который отличился в каждом из таймов. Нива – единственная команда в двух группах, которая еще не набрала ни одного очка.

Вторая лига: Металл одержал седьмую победу подряд, Таврия одолела Черкащину благодаря пенальти в компенсированное время