Вторая лига: Диназ перестрелял Карпаты Галич, Нива Винница продолжает падение
В воскресенье, 17 октября, продолжился 7 тур чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Вторая лига, 7 тур
Диназ – Карпаты Галич – 3:2
Голы: Бафталовский, 22, Бриженко, 55, Бовтрук, 62 – Мердеев, 37, Матушевский, 82
Оболонь-2 – Рубикон – 2:2
Голы: Покойовый, 54, Касимов, 77 – Тищенко, 64, Куноун, 82
Буковина – Чернигов – 2:2
Голы: Нагорный, 18, Палагнюк, 34 – Гакман, 13 (авт), Вересоцкий, 74
Удаление: Ментей, 66 (Чернигов)
Нива Винница – Подолье – 1:2
Голы: Громок, 39 – Салбак, 34, 51
Удаление: Попов, 67 (Нива)
Волынь-2 – Эпицентр – начало в 15:30
Николаев-2 – Днепр Черкассы – начало в 15:30
Энергия – Кривбасс – начало в 15:30
Программу игрового дня открыл поединок между Диназом и Карпатами из Галича. Матч начался на час позже в связи с неблагоприятными погодными условиями – настоящий ливень накрыл стадион в Демидове. Как следствие, работники стадиона вынуждены были выкачивать воду. В конце концов, поединок все же был сыгран. Команды обменялись голами еще до перерыва, а вот во втором тайме хозяева продемонстрировали лучшую реализацию. 3:2 – Диназ подобрался к Карпатам на расстояние одного очка.
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Оболонь-2 и Рубикон расписали результативную мировую 2:2, при этом все голы были забиты уже во втором тайме. С таким же счетом завершился матч Буковины и Чернигова – гости сумели спасти ничью, играя в меньшинстве.
Подолье, которое претендует на повышение в классе, на выезде обыграло аутсайдера Ниву. Победу команде из Хмельницкого принес дубль Салбака, который отличился в каждом из таймов. Нива – единственная команда в двух группах, которая еще не набрала ни одного очка.
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