В воскресенье, 28 сентября, состоялись очередные матчи 10-го тура Второй лиги Украины. Результаты и отчет поединков читайте в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2025/26, 10-й тур

Группа А

Ольховцы – Нива – 1:2

Голы: Шестаков, 16 – Погорелый,11, Лотоцкий, 34

Скала 1911 – Куликов-Белка – 0:2

Голы: Шарабура, 27, Ничипоренко, 90+2, (пен)

Группа В

Горняк-Спорт – Диназ – 0:1

Голы: Бобита, 88

Александрия-2 – Колос-2 – 0:1

Гол: Недоля, 90+3

Удаление: Сокол, 90+1

Ребел – Чайка – 0:1

Гол: Овчарук, 28

Удаление: Овчарук, 90+3

Вторая лига: Полесье-2 потерпело первое поражение в сезоне, но сохранило лидерство, Реал Фарма снова проиграл

Сегодня, 28 сентября, состоялись пять матчей 10-го тура Второй лиги. Нива В победила Вильховцы и довела свою беспроигрышную серию до трех матчей. Впрочем, винничане пока только шестые в турнирной таблице. Куликов-Белка переиграла "Скалу 1911 Скалу 1911 со счетом 2:0 и поднялась на четвертое место чемпионата.

Диназ добыл свои первые очки в сезоне, одолев Горняк-Спорт. Благодаря этой победе подопечные Александра Головко поднялись с последнего места в турнирной таблице. Вторая команда Александрии уступила Колосу-2. Ковалевцы вырвали победу на 90+3-й минуте и продолжают лидировать в группе В.

Чайка на выезде одолела Ребел – 1:0. Победный мяч за гостей забил Овчарук. Интересно, что в конце игры автор забитого мяча получил прямую красную карточку за грубый фол против игрока Ребела.