Вторая лига: Диназ одержал первую победу в сезоне, Колос-2 одолел дубль Александрии, очередная победа Нивы В
В воскресенье, 28 сентября, состоялись очередные матчи 10-го тура Второй лиги Украины. Результаты и отчет поединков читайте в этой новости на "Футбол 24".
Вторая лига 2025/26, 10-й тур
Группа А
Ольховцы – Нива – 1:2
Голы: Шестаков, 16 – Погорелый,11, Лотоцкий, 34
Скала 1911 – Куликов-Белка – 0:2
Голы: Шарабура, 27, Ничипоренко, 90+2, (пен)
Группа В
Горняк-Спорт – Диназ – 0:1
Голы: Бобита, 88
Александрия-2 – Колос-2 – 0:1
Гол: Недоля, 90+3
Удаление: Сокол, 90+1
Ребел – Чайка – 0:1
Гол: Овчарук, 28
Удаление: Овчарук, 90+3
Сегодня, 28 сентября, состоялись пять матчей 10-го тура Второй лиги. Нива В победила Вильховцы и довела свою беспроигрышную серию до трех матчей. Впрочем, винничане пока только шестые в турнирной таблице. Куликов-Белка переиграла "Скалу 1911 Скалу 1911 со счетом 2:0 и поднялась на четвертое место чемпионата.
Диназ добыл свои первые очки в сезоне, одолев Горняк-Спорт. Благодаря этой победе подопечные Александра Головко поднялись с последнего места в турнирной таблице. Вторая команда Александрии уступила Колосу-2. Ковалевцы вырвали победу на 90+3-й минуте и продолжают лидировать в группе В.
Чайка на выезде одолела Ребел – 1:0. Победный мяч за гостей забил Овчарук. Интересно, что в конце игры автор забитого мяча получил прямую красную карточку за грубый фол против игрока Ребела.