Вторая лига, 15-й тур

Буковина – Чайка – 0:0

Удаление: Лыга, 72 (Чайка), Клочан, 90 (Буковина)

Диназ – Ужгород – 1:1

Гол: Брижчук, 58 – Пуканыч, 83

Никополь – Кривбасс – 1:2

Голы: Бейер, 11 – Збунь, 28, (пен.), 54

Оболонь-2 – Нива Винница – 0:2

Голы: Зеленевич, 63, Борячук, 86

Таврия-Симферополь – Энергия – 3:1

Голы: Гура, 53, Бойко, 56, Богданов, 67 – Россохатий, 7

Удаление: Жавко, 49, Кириенко, 78 (оба – Энергия)

Волынь-2 – Подолье – начало в 16:00

Николаев-2 – Балканы – начало в 16:00

Рубикон – Карпаты Галич – начало в 19:00

Буковина и Чайка открывали игровой день субботы. Футбол не был ярким, но во второй 45-минутке красный "свет" увидели перед собой игроки обеих коллективов. Лыга получил вторую желтую за срыв атаки, а Клочан – за то, что скосил соперника. Финальный свисток зафиксировал безголевую, но боевую ничью. Чайка и Буковина остались на 6 и 7 строчках группы А соответственно.

Металл без проблем одолел аутсайдера и серьезно укрепил лидерство во Второй лиге

Диназ и Ужгород – два лидера Второй лиги – боролись между собой за единоличное первое место. Первый тайм выдался на удивление спокойным, но во второй 45-минутке команды были больше нацелены на ворота. Отличиться удалось команде из Вышгорода – после затяжной атаки мяч оказался в штрафной Ужгорода, голкипер пытался выбить круглого подальше, но попал в спину соперника. Сфера влетела в стойку и оказалась у Брижчука, который находился в нужном месте в нужное время. 1:0. Гости из Закарпатья не сдались и помчались отыгрываться. В конце концов, подача с углового завершилась мощным ударом капитана Пуканыча, который сравнял счет на табло. Ужгород остался первым, Диназ – второй. У обоих коллективов по 32 пункта.

Видео курьезного гола:

Кривбасс одержал волевую победу над Никополем. Бейер вывел вперед хозяев, однако Збунь сначала с пенальти, а затем с игры принес победу криворожан, что позволило им продолжить преследовать Металл в борьбе за первое место в группе Б. Винницкая Нива уверенно победила дубль Оболони. Голы были забиты лишь во втором тайме, отличились Зеленевич и Борячук. Таврия обыграла Энергию, которая завершала матч вдевятером. Россохатий вывел гостей вперед ударом с пенальти, но после первого удаления Таврия забила трижды. Кириенко еще больше ухудшил ситуацию, получив красную карточку на 78 минуте, лишив надежд на камбэк.

Турнирная таблица Второй лиги