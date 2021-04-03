Вторая лига: Диназ и Ужгород остались на вершине, Кривбасс продолжает преследовать Металл
Состоялись субботние матчи 15-го тура Второй лиги. Отчеты о поединках читайте на "Футбол 24".
Вторая лига, 15-й тур
Буковина – Чайка – 0:0
Удаление: Лыга, 72 (Чайка), Клочан, 90 (Буковина)
Диназ – Ужгород – 1:1
Гол: Брижчук, 58 – Пуканыч, 83
Никополь – Кривбасс – 1:2
Голы: Бейер, 11 – Збунь, 28, (пен.), 54
Оболонь-2 – Нива Винница – 0:2
Голы: Зеленевич, 63, Борячук, 86
Таврия-Симферополь – Энергия – 3:1
Голы: Гура, 53, Бойко, 56, Богданов, 67 – Россохатий, 7
Удаление: Жавко, 49, Кириенко, 78 (оба – Энергия)
Волынь-2 – Подолье – начало в 16:00
Николаев-2 – Балканы – начало в 16:00
Рубикон – Карпаты Галич – начало в 19:00
Буковина и Чайка открывали игровой день субботы. Футбол не был ярким, но во второй 45-минутке красный "свет" увидели перед собой игроки обеих коллективов. Лыга получил вторую желтую за срыв атаки, а Клочан – за то, что скосил соперника. Финальный свисток зафиксировал безголевую, но боевую ничью. Чайка и Буковина остались на 6 и 7 строчках группы А соответственно.
Металл без проблем одолел аутсайдера и серьезно укрепил лидерство во Второй лиге
Диназ и Ужгород – два лидера Второй лиги – боролись между собой за единоличное первое место. Первый тайм выдался на удивление спокойным, но во второй 45-минутке команды были больше нацелены на ворота. Отличиться удалось команде из Вышгорода – после затяжной атаки мяч оказался в штрафной Ужгорода, голкипер пытался выбить круглого подальше, но попал в спину соперника. Сфера влетела в стойку и оказалась у Брижчука, который находился в нужном месте в нужное время. 1:0. Гости из Закарпатья не сдались и помчались отыгрываться. В конце концов, подача с углового завершилась мощным ударом капитана Пуканыча, который сравнял счет на табло. Ужгород остался первым, Диназ – второй. У обоих коллективов по 32 пункта.
Видео курьезного гола: