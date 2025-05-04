В воскресенье, 4 апреля, во Второй лиге состоялось несколько поединков. Счета и обзоры матчей – на "Футбол 24".

Вторая лига, 16-й тур

Группа А

Самбор-Нива-2 – Ужгород – 1:1

Голы: Вышинский, 82 – Коваленко, 85

Группа Б

Чайка – Тростянец – 1:0

Гол: Овчарук, 86

Чернигов – Ворскла-2 – 4:0

Голы: Койдан, 20, 29, Мироненко, 27, Шушко, 63

Локомотив – Металлист 1925-2 – 0:0

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В субботу продолжились поединки очередного тура Второй лиги. В группе А Самбор-Нива в домашнем матче поделила очки с Ужгородом – встреча завершилась со счетом 1:1.

В группе Б было сыграно три матча. В Киеве Локомотив и Металлист 1925-2 не смогли открыть счет – сухая ничья 0:0. Чернигов уверенно переиграл Ворсклу-2 – 4:0, а двумя голами в этой встрече отметился Вячеслав Койдан. В другом матче "Чайка одержала минимальную победу над Тростянцем.