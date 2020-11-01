В воскресную программу 9-го тура во Второй лиге попал лишь один матч – в гости к луцкой Волыни-2 приехала Чайка с Петропавловской Борщаговки. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, группа А, 9-й тур

Волынь-2 – Чайка – 1:4

Голы: Богомаз, 52 (пенальти) – Ярмак, 42, Сафиханов, 64, 69, Лещенко, 90 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Тименко, 30 (Ч)

Удаление: Лучка, 90 (В)

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Коллектив из Киевщины на 30-й минуте получил стопроцентную возможность открыть счет, но Тименко не сумел реализовать одиннадцатиметровый. Однако, Чайка таки забила еще до перерыва – отличился Александр Ярмак. Правда, дублеры Волыни сумели отыграться уже на старте второй половины. Это Назарий Богомаз показал соперникам, как надо забивать с пенальти.

Но дальше на поле была только одна команда. Роль лидера Чайки на себя взял Эмин Сафиханов. 20-летний хавбек сумел оформить дубль в течение пяти минут в середине второго тайма. А добил хозяев Максим Лещенко – опытный защитник на 90-й минуте забил с 11-метровой отметки после фола Лучки на вторую желтую карточку.

Благодаря этой победе Чайка закрепилась на 6-й позиции в группе А Второй лиги. Рубикон, идущий седьмым, уже отстает на 4 очка.

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