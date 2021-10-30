Состоялись субботние поединки в рамках 16 тура Второй лиги. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.

Вторая лига 2021/22, 16-й тур

МФК Металлург – Волчанск – 1:1

Голы: Борисенко, 79 – Гладковский, 68, (пен.)

Реал Фарма – Энергия – 0:1

Гол: Бондар, 77

Скорук – Перемога – 1:1

Голы: Мишуренко, 51 – Яременко, 12

Чернигов – Мункач – 0:2

Голы: Стень, 40, Гирный, 90+5

Удаление: Бибик, 50, Литвиненко, 84, Порохня, 90 (все – Чернигов)

Буковина – Чайка – 1:0

Гол: Сивка, 59

Балканы – Никополь – 5:0

Голи: Прийомов, 4, 44, 60, Приблуда, 42, Вдовиченко, 68

Виктория – Яруд – 0:2

Голы: Матвеев, 36, Доброхотов, 83

МФК Металлург не смог обыграть Волчанск, однако остался лидером группы Б во Второй лиге. Фавориту пришлось отыгрываться после точного удара с пенальти в исполнении Гладковского. Борисенко на 77 минуте выровнял положение.

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Энергия одержала важную победу в борьбе за выживание, обыграв Реал Фарму. Единственный мяч во встрече в активе Бондаря, что позволило оторваться от последнего места на 9 очков.

Балканы уничтожили Никополь, а Прийомов стал главным героем встречи, оформив хет-трик. Еще по голу в свой актив записали Приблуда и Вдовиченко. Мункач же одолел Чернигов, который завершал игру без трех игроков – Бибик, Литвиненко и Вдовиченко заблаговременно покинули поле. Стень и Горный принесли же победу Мункачу.

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