27 июля состоялось несколько поединков первого тура Второй лиги. Счета и обзоры матчей смотрите на "Футбол 24".

Вторая лига, первый тур

Группа Б

Александрия-2 – Диназ – 1:0

Гол: Гребенюк, 28

Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3

Голы: Хуссин, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77

Левый Берег-2 – Колос-2 – 0:1

Гол: Шевчук, 54

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В первом туре нового сезона вторая команда Александрии одержала минимальную победу над Диназом. Хозяева забили победный мяч еще на 28-й минуте усилиями Гребенюка, в дальнейшем счет игры не менялся. Тростянец на выезде разгромил Горняк-Спорт. Команда из Сумской области забила первый мяч на 33-й минуте игры, а после перерыва Таранушич и Чеглов закрепили преимущество Тростянца.

В завершающем матче дня встречались вторые команды Левого Берега и Колоса. Ковалевцы, которые стали серебряные медали прошлого сезона Второй лиги, одержали минимальную победу 1:0. Победный мяч был забит на 54-й минуте после грубой ошибки вратаря Левого Берега, который не справился с ударом в ближний угол.