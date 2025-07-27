Вторая лига: Александрия-2 обыграла Диназ, Тростянец разгромил Горняк-Спорт, вице-чемпион одолел дубль Левого Берега
27 июля состоялось несколько поединков первого тура Второй лиги. Счета и обзоры матчей смотрите на "Футбол 24".
Вторая лига, первый тур
Группа Б
Александрия-2 – Диназ – 1:0
Гол: Гребенюк, 28
Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3
Голы: Хуссин, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77
Левый Берег-2 – Колос-2 – 0:1
Гол: Шевчук, 54
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В первом туре нового сезона вторая команда Александрии одержала минимальную победу над Диназом. Хозяева забили победный мяч еще на 28-й минуте усилиями Гребенюка, в дальнейшем счет игры не менялся. Тростянец на выезде разгромил Горняк-Спорт. Команда из Сумской области забила первый мяч на 33-й минуте игры, а после перерыва Таранушич и Чеглов закрепили преимущество Тростянца.
В завершающем матче дня встречались вторые команды Левого Берега и Колоса. Ковалевцы, которые стали серебряные медали прошлого сезона Второй лиги, одержали минимальную победу 1:0. Победный мяч был забит на 54-й минуте после грубой ошибки вратаря Левого Берега, который не справился с ударом в ближний угол.