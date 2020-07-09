"Вторая игра – а уже с Кубком": Сирота оценил свой второй матч в основе Динамо

Защитник Динамо Александр Сирота поделился впечатлениями от первого завоеванного трофея в составе киевлян.

"Как сказал Жора Бущан: "вторая игра – а уже с Кубком". Конечно, доволен очень, что так сложилось. Огромное спасибо тренерам, которые доверяют мне место в составе. Теперь все зависит от меня, и я буду пытаться доказывать, что не хуже, а возможно, в чем-то и лучше конкурентов за место в составе.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Это мои первые 120 минут. Ворскла – очень хороший соперник, мы это все увидели. Понимали, что они тянут к пенальти, правда, никак не удавалось забить им из игры. Но ничего, выиграли в серии пенальти, тоже хорошо.

Уже понимали, что будем определять победителя в послематчевой серии. Думаю, и тренеры делали замены, учитывая это. Мы с Шабановым решали, кто пойдет бить. В итоге пробил Артем – и принес нам победу. Не сказал бы, что Ворскла создала много проблем, но у них было несколько неплохих моментов. В общем, финал получился хорошим", – поделился Сирота в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, киевляне обыграли Ворсклу в финале Кубка Украины, оказавшись сильнее в серии пенальти.

"Якби Ворскла забила вдруге, Динамо "попливло" б": що чекає команду Михайличенка після фіналу Кубка України