База ЧВК "Вагнера" – частной военной компании, в которую входят наемники, воюющие на стороне россиян – была уничтожена на стадионе Победа в Кадиевке, сообщает Армия FM.

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С места, где находились оккупанты, виден густой черный дым, свидетельствующий о точном выстреле украинских артиллеристов.

Добавим, что на арене в 1990-х годах выступал Шахтер Кадиевка (также назывался Стахановец, Вагоностроитель и Стаханов), который в основном играл во Второй лиге Украины. С 1999 года он был лишен профессионального статуса, после чего выступал в чемпионате Луганской области.

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