С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны получили 100 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

Только за последнюю неделю ВСУ получили от фонда 3 внедорожника. В частности, защитники Авдеевки получили от фонда Nissan Navara. Nissan X-Trail получило от фонда спецподразделение ВСУ, которое держит оборону на Донецком направлении.

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны получило пикап Mitsubishi L200. Этот автомобиль стал сотым по счету, который фонд и компании-партнеры передали ВСУ.

Также фонд передал ВСУ два ударных дрона "Лазарь". Эти комплексы уже стоят на вооружении ВСУ. Оборудование передано личному составу бригады спецназначения. Аппараты получили от бойцов неформальное название Favbet-1 и Favbet-2.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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